Mersin'de deprem!

Son dakika haberi: Mersin'de merkez üssü Gülnar olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mersin'de deprem!
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Son dakika bilgisine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Mersin’in Gülnar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli'nin verilerine göre, deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı, çevredeki yerleşim alanlarında da hissedildi.

Adana'dan Sonra Mersin de Sallandı

Daha önce Adana'nın Kozan ilçesinde, saat 18.50'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Dün meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Adana’daki son depremin derinliği 1.4 km olarak ölçülürken, saat 23.55 civarında bu kez Mersin depremle sarsıldı.

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