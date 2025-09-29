Mersin’de düğün faciası: 20 yaşındaki genci vuran zanlı tutuklandı

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi 5966 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın damında meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında bazı kişiler silahla ateş etmek için çatıya çıktı.

Açılan ateş sırasında damda bulunan 20 yaşındaki Yakup Sarıca, tabancadan çıkan kurşunun sırtına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Sarıca, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu tespit edilen F.S. isimli şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sırasında suçunu itiraf eden zanlı, adliyeye sevk edildi.