Mersin’de otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrilirken, kamyon hurdaya döndü. İlk belirlemelere göre kazada ölü ve yaralılar bulunuyor.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Kaza, Mut ilçesi ile Karaman yolu üzerindeki Burunköy mevkiinde yaşandı. Henüz sürücülerinin kimlikleri açıklanmayan yolcu otobüsü ile kamyon, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü devrilirken, kamyon adeta hurdaya döndü. 

İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin trafik kazası
