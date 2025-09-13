Mersin’de otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Mut ilçesi ile Karaman yolu üzerindeki Burunköy mevkiinde yaşandı. Henüz sürücülerinin kimlikleri açıklanmayan yolcu otobüsü ile kamyon, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü devrilirken, kamyon adeta hurdaya döndü.

İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...