Mersin'de şafak operasyonu! Zehir tacirleri yakalandı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. "Torbacı" diye tabir edilen zanlıların yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de şafak operasyonu! Zehir tacirleri yakalandı
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları kararlılıkla sürüyor. Son olarak, Mersin'in bazı ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen zanlıların yakalanması için önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde, Mersin merkez ve ilçelerinde aralarında aranan şüphelilerin de bulunduğu 54 zanlının kimliği tespit edildi.

OPERASYONDA 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zanlıların yakalanması için ekipler tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. 110 ekip ve 431 polis katılımıyla eş zamanlı yapılan baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri de operasyon düzenlenen adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

mersin uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 1 kilo 76 gram eroin, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 fişek, 22 kartuş ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 500 lira ele geçirildi.

Ekiplerin adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.​​​​​​​​​​​​​​

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