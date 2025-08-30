Meteoroloji duyurdu: Pazar günü hangi illerde sağanak yağış var?

Meteoroloji uyardı: 31 Ağustos Pazar günü Edirne ve Kırklareli'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji duyurdu: Pazar günü hangi illerde sağanak yağış var?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaz ortasında beklenmedik sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli’de etkili olacağını duyurdu. Vatandaşların ani yağışlara karşı hazırlıklı olması, su baskını ve ani sel gibi risklere karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

31 Ağustos Pazar günü bardaktan boşanırcasına yağmur etkisi altında olacak şehirler:

Edirne
Kırklareli

