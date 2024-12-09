Meteoroloji o şehirleri uyardı: "Çok şiddetli geliyor"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın’da şiddetli yağışların etkili olacağını duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Meteoroloji o şehirleri uyardı: "Çok şiddetli geliyor"
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Açıklamaya göre, bu gece itibarıyla Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın’da, yarın sabahın erken saatlerinden itibaren ise Muğla’nın batısında aralıklı ve yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ayrıca Muğla’nın merkez ve doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

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