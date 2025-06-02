Meteoroloji uyardı: 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Özellikle bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Çorum'un batısı ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM'den yapılan açıklamada, “Son değerlendirmelere göre; söz konusu bölgelerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel çapta dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması, meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi istendi.