Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki birçok il için sağanak ve dolu uyarısında bulundu. Yetkililer, ani sel ve yıldırım tehlikesine karşı tedbir çağrısı yaptı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
HANGİ İLLERDE RİSK VAR?
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde:
Gümüşhane
Bayburt
Trabzon’un iç kesimleri
Rize’nin iç kesimleri
Artvin’in iç kesimleri
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda:
Erzurum’un kuzey kesimleri
Ardahan genelinde
Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların beraberinde ani sel ve su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar riskleri taşıdığı bildirildi.