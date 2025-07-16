Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

HANGİ İLLERDE RİSK VAR?

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde:

Gümüşhane

Bayburt

Trabzon’un iç kesimleri

Rize’nin iç kesimleri

Artvin’in iç kesimleri

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda:

Erzurum’un kuzey kesimleri

Ardahan genelinde

Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların beraberinde ani sel ve su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar riskleri taşıdığı bildirildi.