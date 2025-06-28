Meteoroloji uyardı: Ege Denizi’nde fırtına alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi’nde etkili olacak kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşları ve denizcileri uyardı. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan saatte 75 kilometreye kadar ulaşacağı ve deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Meteoroloji uyardı: Ege Denizi’nde fırtına alarmı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Uyarıya göre, Kuzey Ege’de günün ilk saatlerinden itibaren rüzgâr güney yönlerden esecek, sabah saatlerinden itibaren ise yönünü kuzey ve kuzeydoğuya çevirerek 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek.

Yetkililer, fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

Güney Ege Denizi’nde de benzer bir durum yaşanacak. Meteoroloji’nin açıklamasına göre, bölgede rüzgâr yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan esecek. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren yönünü kuzey ve kuzeydoğuya çevirmesi ve yine 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta balıkçılar ve küçük tekneler olmak üzere denizde seyir halinde olanlara ve kıyı bölgelerinde bulunan vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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