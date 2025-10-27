Meteoroloji uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri İstanbul için alarm verdi. Bugün akşam saatlerinden itibaren beklenen yağışla birlikte bir dizi olumsuzluğa karşı "dikkatli ve tedbirli" olunması istendi.

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, İstanbul'u etkisi altına alacak bir hava kütlesi yaklaşıyor.

Yapılan son tahminlere göre, bugün akşam saatlerine doğru İstanbul'da kuvvetli gök gürültüsü ve sağanak yağış beklenmektedir.

Yetkililer, beklenen bu kuvvetli yağışın yaratabileceği tehlikelere karşı vatandaşları uyardı. Yağışla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklar sıralanarak, "Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleriyle ikazda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü istanbul
