Meteoroloji ve AFAD'dan acil alarm: "Buraları terk edin"

AFAD’ın yaptığı turuncu kodlu uyarı sonrası, Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde su taşkınlarına neden oldu.  Ayrıca 20 kent için yeni yağış uyarıları yapıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
Meteoroloji ve AFAD'dan acil alarm: "Buraları terk edin"
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AFAD’ın yaptığı turuncu kodlu uyarı sonrası, Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde su taşkınlarına neden oldu. Kozlu sahil yolu su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı, sürücüler güçlükle ilerledi. Denizlerde dev dalgalar oluştu, yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar kıyıları dövdü. Gökgöl Mağarası, aşırı yağış nedeniyle 1 günlüğüne ziyarete kapatıldı. Motosikletlerin trafiğe çıkması da yasaklandı. Ayrıca 20 kent için yeni yağış uyarıları yapıldı.

Bartın’da sel tehlikesi: Irmak bariyerlerle korunuyor

Bartın’da şiddetli yağış nedeniyle Bartın Irmağı’nın taşma riski gündeme geldi. Olası taşkına karşı kum dolu çuvallarla bariyerler oluşturulurken, yetkililer bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten kritik uyarılar: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, özellikle sel ve heyelan riski olan bölgelerde yaşayan kişilerin dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Heyelan ve taşkın riski olan yerlerde yaşayanların güvenli bölgelere taşındığını teyit ettik. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamalı. Ani yağışlar, küçük derelerde sel riskini artırabilir. Tedbirli olunmasını istiyoruz," dedi.

Bolu’da i̇lk kar yağışı başladı

Bolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösterirken, karla kaplanan alanlar doğa severler tarafından görüntülendi.

20 kent i̇çin yeni yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli yağışların süreceği tahmin ediliyor. Ayrıca Sivas, Sakarya ve Hatay gibi illerde de gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Hava durumu ve uyarılar

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3-5 derece artacağı öngörülürken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı kişileri uyardı.

Sel, taşkın ve heyelan riskine karşı bölgede alarm durumu devam ediyor.

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