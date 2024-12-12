Meteoroloji'den 12 ile sarı alarm: La Nina geliyor...

Artvin, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Bartın ve Düzce için "sarı kodlu" uyarı yapılarak bu bölgelerde karla karışık yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise 3 ila 5 derece arasında düşmesi bekleniyor.

Tüm Türkiye'de Sert Kış Koşulları Bekleniyor

Meteoroloji, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağışların görüleceğini duyurdu. Özellikle Marmara’nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağışlar, yüksek kesimlerde ise kar yağışları bekleniyor. Uzmanlar, 2024 kışının son 60 yılın en sert kışlarından biri olabileceğini ifade etti.

La Niña Etkisi

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), La Niña hava olayının Türkiye ve çevresindeki ülkelerde sıcaklıkların düşmesine yol açacağını açıkladı. La Niña’nın etkisinin kısa süreli ve zayıf olacağı belirtilirken, ani hava değişiklikleri ve beklenmedik soğuk dalgalarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Çığ, Buzlanma ve Don Tehlikesi

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine dikkat çekerek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları uyardı. Ayrıca, Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor. Özellikle sürücüler, bu tür risklere karşı dikkatli olmaya davet edildi.

Türkiye'yi Ne Bekliyor?

Sağanak ve kar yağışı: Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu’da etkili olacak.

Hava sıcaklıklarında düşüş: 3-5 derece azalması bekleniyor.

Rüzgar: Hafif, kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.

Uzmanlar, vatandaşları kış koşullarına uygun önlemler almaları ve güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri konusunda uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.