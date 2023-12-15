Meteoroloji'den 7 Şehre Fırtına Uyarısı! Aralarında İstanbul da Bulunuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'ndeki 7 il için fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı duyuruldu.

Meteoroloji'den 7 Şehre Fırtına Uyarısı! Aralarında İstanbul da Bulunuyor
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Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'ndeki 7 şehir için önemli bir uyarıda bulunuldu.

7 Şehre Fırtına Geliyor! Aralarında İstanbul da Var!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden bölgedeki 7 şehirde etkili olacak fırtına ile ilgili uyarı geldi.

Yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Kocaali ve Karasu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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