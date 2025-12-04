Meteoroloji’den şiddetli yağış alarmı: 6 il için kritik uyarı verildi

Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Isparta ve Burdur illerini kapsayan geniş bir alanda sağanak yağış beklentisi nedeniyle uyarı ilan edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan bilgilendirmede, yarın itibarıyla ülkenin güneybatı kesimlerinde yağışların etkili olacağı bildirildi.

Tahminlere göre, sağanak yağışlar sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. MGM, özellikle Antalya ve Muğla'nın tamamı ile İzmir ve Aydın'ın sahil bölgeleri için kuvvetli yağış beklentisi olduğunu duyurdu. Ayrıca Isparta'nın güney ilçeleri ve Burdur'un doğu bölgeleri de kuvvetli yağışın etkisi altında kalacak.

EN YÜKSEK RİSK MUĞLA KIYILARINDA

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Muğla'nın kıyı şeridinde yağışın şiddetini artırarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli seviyelere ulaşmasını bekliyor. Bu durum, bölge için en yüksek risk seviyesine işaret ediyor.

Halkın ve yetkililerin, beklenen olumsuz koşullara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Olası ani sel hadiseleri, su baskınları, yıldırım düşmeleri, yerel dolu yağışları ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşım aksamaları başlıca tehlikeler olarak sıralanıyor. Ayrıca, kıyı kesimlerde hortum riskine karşı da ekstra dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.