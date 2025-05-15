Metro İstanbul'da grev: O tarihte seferler duracak!

Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul A.Ş. ile Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Uzlaşma sağlanamaması durumunda metro seferleri 27 Mayıs 2025’te duracak.

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Metro İstanbul'da grev: O tarihte seferler duracak!
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TÜRK-İŞ’e bağlı Demiryol-İş Sendikası, arabuluculuk sürecinin de sonuçsuz kalmasının ardından grev kararını işçilere mesajla bildirdi. Sendikadan gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli emekçilerimiz, son dönemde işveren yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde sunulan teklif, beklentilerimizin çok altında kalmıştır. Yapılan istişareler sonucunda, 27 Mayıs 2025 tarihinde grev kararı alınması yönünde Demiryol-İş Sendikası Genel Merkezi’ne görüş bildirilmiştir."
Daha önce 24 Nisan’da eylem yapan metro işçileri, Esenler'deki Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde toplanarak grev ilanını kurum binasına asmıştı.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması halinde, 27 Mayıs'ta İstanbul’da metro ulaşımının sekteye uğraması bekleniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Metro İstanbul grev
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