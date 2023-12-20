Metropolis'in Agorası Meydana Çıktı

Drone görüntüleri İzmir'in Torbalı İlçesinde yer alan Metropolis antik kentinden. Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün kazı çalışmalarını yaptığı alanda kent meydana çıktı.



Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, antik kentte yeni bulunan Agora hakkında konuştu



Aybek agoranın içinde keşfedilen balıkçı dükkanı olduğunu düşündükleri yapılar hakkında bilgi verdi.



Kentin dikkat çeken özellikleri arasında altyapı sistemleri yer alıyor.



Profesör Aybek, turizm açısından Metropolis antik kentinin İzmir'deki diğer yapılar arasında farklı olduğunu oldugunu vurguladı.



Antik Kenti ziyaret eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof Dr Nükhet Hotar bolgedeki kazı alanı çalışmalarının yeniden üniversitelerinin bünyesine geçtiğini söyledi.



