Mevlana Müzesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı!

Konya'daki Mevlana Müzesi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla getirilen Sakal-ı Şerif, ziyaretçilere açıldı. Mevlevi geleneğine uygun olarak özel bir törenle müzeye getirilen kutsal emanet, dualar ve salavatlar eşliğinde 40 kat bohçadan çıkarıldı.

Sakal-ı Şerif'i görmek için müzeye gelen vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı. Bazı ziyaretçiler gözyaşlarını tutamazken, kutsal emanete dokunarak dua etti.

BAYRAM SONUNA KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Mevlana Müzesi Müdürü Naci Bakırcı, yaptığı açıklamada Sakal-ı Şerif'in her yıl ramazan ayının son günlerinde ziyarete açıldığını belirterek, Mevlevi kaynaklarında dergahtaki üç Sakal-ı Şerif'in Kadir Gecesi'nde veya ramazan ayının son 15 gününde ziyarete açıldığı bilgisi var. Bunun üzerine bakanlığımızın izniyle geçen yıl ziyarete açmıştık. Bu yıl da bayram sonuna kadar ziyaretçilerimiz Sakal-ı Şerif'i ziyaret edebilir." dedi.

Türbeye gelen ziyaretçiler, Sakal-ı Şerif’in sergilendiği cam muhafazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kadir Gecesi’nde gerçekleştirilen özel açılış törenine katılanlar, bu kutsal emaneti yakından görme fırsatı buldu.