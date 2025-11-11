Milli Ağaçlandırma Günü’nde Türkiye yeşile büründü! Milyonlarca fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yurdun birçok noktasında fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. Geleceğe nefes olacak milyonlarca fidan, gönüllülerin katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Sakarya’da düzenlenen etkinlikte 7’den 70’e birçok vatandaş fidan dikmek için bir araya geldi. Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, katılımcılara teşekkür ederek herkesi fidan sahiplenmeye davet etti. Kentte 16 farklı noktada toplam 14 bin 800 fidan dikildi.

Orman yangınlarında zarar gören alanlar da unutulmadı. Soğucak Mahallesi’nde 4 bin 500 fidan toprakla kucaklaştı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Sakarya Şubesi de etkinliğe katılarak destek verdi.

Aynı gün Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar başta olmak üzere birçok ilde yurttaşlar doğayı yeşile bürümek için seferber oldu. Toprak kazıldı, fidanlar bir nefes, bir umut olarak yeniden yeşil geleceğe dikildi.