Milli parklar bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor

Baharın gelişi ve Ramazan Bayramı sebebiyle koruma altındaki milli parklar ve tabiat parkları ziyaretçiler için hazırlandı.

Tarihi ve doğal değerleri ve sakin ortamlarıyla tabiat parkları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

5 Nisan akşamı başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat olarak bilen vatandaşlar tatilleri bu alanlarda değerlendirebilecek.

ZİYARET SIRASINDA DİKKATLİ OLUNMALI

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ziyaretçi yoğunluğuna karşı tedbirlerini aldı.

Genel Müdürlük bünyesinde korunan 49 milli park, 265 tabiat parkı 2023 Ramazan Bayramı’nda 1 milyon 333 bin 718 kişi ziyaret etmişti.

Bu yılki ziyaretçi sayısının 2023 yılına göre artması bekleniyor. Ancak bu alanlarda vakit geçirirken vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar da var.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ziyaretler sırasında orman yangınlarına sebep olacak her türlü duruma karşı hassas olunması gerektiğini vurguladı.