Motospor gözetmenlerini taşıyan midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesi ile kent merkezi arasındaki yolda Otomobil Sporları Federasyonu’na bağlı gözetmenleri taşıyan bir midibüs şarampole devrildi. Kazada 28 kişi yaralandı, 5 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Motospor gözetmenlerini taşıyan midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var!
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Kaza, sabah saatlerinde Mihalgazi-Eskişehir karayolunda meydana geldi. Sürücü S.Ç. yönetimindeki 26 TF 635 plakalı midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole uçtu. Araç, bir ağaca çarparak durabildi.

Midibüste bulunan 30 kişiden 28’i yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5’inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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