MSB'den duygulandıran paylaşım: "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir… "

Mili Savunma Bakanlığı (MSB) küçük bir kız çocuğunun çadır kentin önünde bir askerin omzuna başını koyarak dinlendiği anların görüntüsünü duygusal bir mesajla paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, depremzede kız çocuğunun, elini tuttuğu Mehmetçiğin omzuna başını koyarak dinlendiği anlara yer verildi:

- O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir… Sen de; geleceğimizsin, Türkiye’sin! Devlet-millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiyemizi büyütmeye devam edeceğiz!