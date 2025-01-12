Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi Girneyit mevkisinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Botu ile Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kara üzerinde tespit edilen 1’i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, hareketli lastik bottaki 25 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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