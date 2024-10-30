Muğla'da alarm veriyor! Uzmanlar açıkladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik açıklamada buludu. Muğla’nın Ula ilçesi sınırları içindeki gölet kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Muğla’nın önemli piknik, yürüyüş ve bisiklet alanlarından birisi olan, çevresi çam ormanları ile kaplı Ula Göleti’nin su seviyesi son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Gölette yer yer adacıklar oluşurken, göletin son durumu dron kamerası ile görüntülendi.

MUĞLA'DA ALARM VERİYOR

Muğla’nın Ula ilçesi sınırları içinde yer alan, günübirlik piknik alanı olarak yaz kış vatandaşların büyük rağbet gösterdiği Ula Göleti’nde, kurak geçen bir yaz sezonu ve Eylül-Ekim aylarında yağış düşmemesi nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde düştü.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta ve çam ormanları ile çevrili alanda bulunan göletteki su seviyesinin gölet dipsavak seviyesine ulaşması nedeniyle su üstü bisikletler ve yüzer iskeleler tamamen toprak üstünde kaldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bölgede ciddi bir kuraklığın söz konusu olduğunu belirterek, "Ortalama sıcaklıklarda dünya genelinde endüstri öncesi 1850-1900 dönemine göre 1.6 derecelik bir artış yaşanmıştı. 1 Ekim itibarıyla başlayan 2025 su yılında da benzer etkiler ile karşı karşıya kalmayı bekliyoruz. Dünya genelinde özellikle kıtaların orta kesimlerine ve kıyı kesimlerine doğru iklimsel ekstremlerin etkilerini yaşayarak görüyoruz. Ülkemizde de yaz aylarındaki ekstrem sıcaklıklar sonucu kıyılarımızda 30 derecenin üzerinde deniz suyu sıcaklıkları ile karşı karşıyaydık. Bunların etkisi olarak bu bölgede özellikle Güneybatı Akdeniz bölgesinde şu an için ciddi bir kuraklık etkisi söz konusu. Son birkaç aydır bu bölge ciddi bir yağış almadı. İki aydır tek damla yağış düşmedi desek yeridir. Bulunduğumuz bu coğrafyadaki barajların birçoğu kurumuş durumda ya da kuruma eğiliminde. Özellikle Bodrum Mumcular ve Milas Geyik Barajı’nda su kalmamıştı. Bulunduğumuz gölet ise Ula Göleti. Ula Göleti küçük bir gölet olmasına rağmen bu bölgedeki kuraklığın en önemli göstergelerinden biri. Su seviyesi dip seviyede. Seyir terasları, iskelelerin tamamı tabana oturmuş durumda" dedi.