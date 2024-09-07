Muğla'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, 15 helikopter, 6 uçak, 78 arazöz, 15 iş makinesi ve 400'e yakın personelle müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Muğla'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık yangınla mücadeledeki son durumla ilgili açıklama yaptı. İdris Akbıyık, orman teşkilatının bütün ekipleri, belediyelerin itfaiye araçları, AFAD, DSİ ve emniyetin araçlarıyla söndürmeye destek verdiklerini söyledi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirten Akbıyık, "6 uçak, 15 helikopter olmak üzere 21 hava aracı, 1 deniz aracı, 130 arazöz, 123 civarı çeşitli araçlar, 25 iş makinesi yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Büyük geçmiş olsun, ekiplerimiz var gücüyle söndürmeye çalışıyor." dedi.

Muğla'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 1

İdris Akbıyık, geniş bir alanda yangının etkili olduğunu belirterek, bazı yerlerde ulaşım sorunu yaşadıklarını, rüzgarın da etkisiyle yayılma gösterdiğini ve inşallah söndüreceklerini kaydetti. STK ve köylülerin de traktör ve diğer araçlarıyla söndürme çalışmalarına yardım ettiğini dile getiren Akbıyık, şunları anlattı:

"İnşallah yangını kontrol altına alacağız. Hava araçlarıyla ağırlıklı müdahale ediliyor. Bazı yerlere ulaşılamıyor, uçaklarımız ve helikopterlerimiz şu anda havadan çalışıyor. Yangın Sarnıç Köyümüze yakın ama şu anda bir sıkıntı yok, olmaması için de bütün tedbirlerimizi aldık. Köyün etrafında arazözlerimiz, jandarmamız, itfaiyemiz ve ormancılarımızın hepsi görevlendirildi, tedbirlerini aldılar. Yangının çıkışıyla ilgili jandarmamız gerekli çalışmayı yapıyor, şu anda net bir şey söyleyemiyorum. Bölgede arıcılar var ve başka nedenler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yangından yanan kovanlar var, zeytinlikler var. Şu anda yanan kovanların miktarını söylemek zor ama yangın kontrol altına alındığında sayılar tespit edilecek. Gece görüşlü helikopterler müdahaleye devam ediyor."

VATANDAŞLAR DA YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYOR

Öte yandan ekiplere vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek veriyor.

Muğla'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 2

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına yakın mahallelerde bulunan camilerden yapılan duyurularla vatandaşların su tankerlerini doldurarak, yangın bölgesine gitmeleri ve ekiplere destek vermesi isteniyor.

Yangın nedeniyle Yerkesik-Akbük kara yolu ulaşıma kapatılarak sivil araç geçişine izin verilmiyor.

Öte yandan Gökova Körfezi'nden uçak ve helikopterlerin güvenli olarak su alabilmeleri amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri alanda bulunan yatları bölgeden uzaklaştırarak bölgenin güvenliğini sağlıyor.

Jandarma ve Polis TOMA'ları da bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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