Muşlu Aileler HDP Önünde Toplandı! Ailelerin Çocuklarına Kavuşma Ümidi Sürüyor

PKK terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin çeşitli illerde düzenlediği eylemler devam ediyor. Son olarak Muş'ta aileler HDP İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Çocuklarına Çağrıda Bulundular!

Muşlu anne ve babalar, HDP'nin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi düzenledi. Aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Eyleme katılan annelerden biri olan Gülbahar Teker, 9 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.

Muş ve Diyarbakır'da annelerin eylemine katıldığını ifade eden Teker, şöyle konuştu:

- Çocuğumu bıraksınlar. Anneler, babalar artık ağlamasın. Bizden ne istiyorlar? Niye hiçbiri gelip bizi sormuyor? Ben buradan çocuğuma sesleniyorum; Mehmet Emin, gel teslim ol. Gerekirse senin cezanı ben çekerim, onların yanında durma. Bizden kaç kişiyi katlettiklerini biliyorsun. Sen gelinceye kadar buradan bir yere gitmeyeceğim.

Anne Şahinaz Özcan da oğlundan 7 yıldır haber alamadığını belirterek, "Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Dağda bir çocuk kalmayıncaya kadar eylemimi sürdüreceğim. Oğlum, Atilla, sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan gel devlete teslim ol. Orası sizin yeriniz değil. Ne işiniz var dağda." dedi.