Muş’ta okullar tatil mi? 6 Ocak için açıklama
Muş'ta havaların soğuması ve kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte "6 Ocak Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?" sorusu öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından merak ediliyor. İşte güncel bilgiler!
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Olumsuz hava koşullarının yaşandığı Muş'ta okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda resmi bir açıklama bekleniyor. Ancak, Muş Valiliği’nden şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Valilikten Açıklama Bekleniyor
Muş'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte gözler Valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Valilik tarafından açıklama yapıldığında konuya dair kesin bilgi edinmek mümkün olacak. Şu an için 6 Ocak Pazartesi günü Muş'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.