Muş’ta okullar tatil mi? 6 Ocak için açıklama

Olumsuz hava koşullarının yaşandığı Muş'ta okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda resmi bir açıklama bekleniyor. Ancak, Muş Valiliği’nden şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Valilikten Açıklama Bekleniyor

Muş'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte gözler Valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Valilik tarafından açıklama yapıldığında konuya dair kesin bilgi edinmek mümkün olacak. Şu an için 6 Ocak Pazartesi günü Muş'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.