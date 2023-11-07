Mustafa Akgül Son Yolculuğuna Uğurlandı!

Antalya'da İŞKUR İl Müdürü Mustafa Akgül, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Akgül'ün cenazesi Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

Mustafa Akgül Son Yolculuğuna Uğurlandı!
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Tırın çarpması sonucu 5 Kasım'da yaşamını yitiren Akgül'ün cenazesi, Yeşildağ Pazar yerine getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Yeşildağ Mezarlığına defnedildi. Törene, Akgül'ün yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Ne Olmuştu?

Isparta-Antalya kara yolunun 42. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Akgül, M.Ü'nün kullandığı 32 EZ 960 plakalı tırın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

İŞKUR Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül Tırın Çarpması Sonucu Hayatını KaybettiİŞKUR Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül Tırın Çarpması Sonucu Hayatını KaybettiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Konya # Mustafa Akgül # işkur
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