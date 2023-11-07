Mustafa Akgül Son Yolculuğuna Uğurlandı!
Antalya'da İŞKUR İl Müdürü Mustafa Akgül, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Akgül'ün cenazesi Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.
Tırın çarpması sonucu 5 Kasım'da yaşamını yitiren Akgül'ün cenazesi, Yeşildağ Pazar yerine getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Yeşildağ Mezarlığına defnedildi. Törene, Akgül'ün yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Ne Olmuştu?
Isparta-Antalya kara yolunun 42. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Akgül, M.Ü'nün kullandığı 32 EZ 960 plakalı tırın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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