Mutlulukları kursaklarında kaldı! Düğün pastasından zehirlenen davetliler hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan olay, davetlilere adeta kabus yaşattı. Halil İbrahim Elmas ve Aleyna Akdeniz’in mutlu gününde ikram edilen pasta, yaklaşık 60 kişiyi hastanelik etti.

10 KATLI PASTA ZEHİR SAÇTI

Gelin ve damat için özel olarak hazırlanan 10 katlı yaş pasta, düğünün ilerleyen saatlerinde kesilerek misafirlere dağıtıldı. Ancak düğün sonrası evlerine dönen birçok davetli, mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Gece boyunca yaklaşık 60 kişinin aynı şikayetlerle hastaneye gittiği öğrenildi. Hastalar serum tedavisiyle taburcu edilirken, gelin ve damadın pastadan sadece tadımlık yediği için etkilenmediği belirtildi.

“ÇOK MAHCUBUM YERİN DİBİNE GİRDİM”

Damadın babası Abbas Elmas, olay sonrası düğün salonunu şikayet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Düğünümüz vardı. Yemek vermediğim için pasta kestirdim. Yaklaşık 40-50 kişi zehirlenmiş. Bunu karakola verip tahlile de gönderdik. Hata kimdeyse tespit edilecek. Cezasını o bulsun. Yerin dibine girdim, çok mahcup oldum. Keşke olmasaydı. Zehirlenen kişi sayısının 50’nin üzerinde olduğunu söylediler.”

“İNSANIN CANI BU KADAR UCUZ DEĞİL”

Zehirlenen davetlilerden Metin Laçin ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Dayımın oğlu dün gece evlendi. Biz de düğüne davetliydik. Dayım yemek falan yapmadı, yaş pasta ikram etti. Yaş pastayı yedikten sonra gece saat 01.00 sıralarında kusmalar başladı. Ailemden 12 kişi zehirlendi. Sabah 09.00’a kadar hastanede kaldık. Küçük kızım kustu, sonra diğer çocuk, eşim, ben derken hepimiz zehirlendik. Annem hastanedeyiz deyince hemen gittik. Serum taktılar. Dayımın dediği gibi 60 kişiye kadar zehirlenme oldu. İnsanın canı bu kadar ucuz değildir.”