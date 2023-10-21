Naci Görür Uyardı! 'Bölge Sıkıştı...'

Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi deprem sonrası sosyal medya platformu üzerinden uyardı. Naci Görür olacak olası deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Naci Görür Uyardı! 'Bölge Sıkıştı...'
Naci Görür Uyardı! 'Bölge Sıkıştı...'
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Bu sabah saat 08.05'te Van'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Naci Görür sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada deprem hakkında önemli konulara değindi. Naci Görür'ün paylaşımı ile AFAD'ın yayınladığıVan depremi paylaşımları aşağıda yer alıyor.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği verilere göre saat 08.05'te Van sallandı. Merkez üssü Tuşba olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıkladı ve sarsıntı derinliği 12.82 kilometre olarak ölçüldü.

 Naci Görür Uyardı

Naci Görür Uyardı
Naci Görür Uyardı

Van'da yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; 

"Van, Çakırbey’de 4,0 deprem oldu. Deprem Karayazı Fay Zonunun Van gölü doğusundaki devamında ve Erciş Fayının güneyinde olduğu gözleniyor. Yakında Akçift ve Kuşcu yörelerinde de benzer boyutta depremler olmuştu. Son 6 Subat depremlerinden sonra bunlar normal karşılanmalıdır. Bölge görece daha da sıkıştı." 

Yapılan açıklamanın X'teki ayrıntıları ise şöyle;

İzmir'de Deprem Bekleniyor mu? Uzmanlar Ne Diyor? Naci Görür Açıkladı!İzmir'de Deprem Bekleniyor mu? Uzmanlar Ne Diyor? Naci Görür Açıkladı!Nedir?
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