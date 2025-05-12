Naci Görür uyardı: O bölgedeki fay 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. O bölge yediye varan deprem üretiyor. Görür, Amasya depremleri sonrasında açıkladı. İşte ayrıntılar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Naci Görür uyardı: O bölgedeki fay 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
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Prof. Dr. Naci Görür, Amasya’da meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

“Amasya’nın Çetmi-Gümüşhacıköy civarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem ve ardından 4,5’lik bir artçı meydana geldi. Bu depremler, Merzifon-Esençay Fay Zonu ve Diphacı sağ yanal fayı üzerinde oluştu. Söz konusu fay, geçmişte 7 büyüklüğüne kadar varabilen depremler üretmiştir. Merzifon-Esençay Fayı, Kuzey Anadolu Fayı’na (KAF) paralel bir hat olup, bu büyük faydan stres transferiyle tetiklenmiş olabilir.”

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