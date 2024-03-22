Nevşehir'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Olay, Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olmasıyla meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Nevşehir'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!
Editör: Yağmur Biçen
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Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.


Olay yerinden alınan bilgiye göre, Nevşehir-Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında aşırı buzlanmadan dolayı meydana gelen trafik kazasında, 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# trafik kazası
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