Niğde’de 31 Aralık salı okullar tatil mi?

"Niğde'de yarın okullar tatil mi?" sorusu, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının etkisiyle merak konusu oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Niğde’de 31 Aralık salı okullar tatil mi?
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31 Aralık Salı günü Niğde'de okulların tatil edilip edilmeyeceği, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından araştırılıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla, pek çok kişi bu sorunun cevabını öğrenmek istiyor.

Niğde Valiliği'nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda bir duyuru yapılmadığı için, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği netlik kazanmış değil.

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