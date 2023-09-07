Niğde'de uyuşturucu ile mücadele: 4 gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de uyuşturucu ile mücadele: 4 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde, araç ve evlerinde yapılan aramalarda ise; 45,8 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu madde kullanımı için aparat, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

NİĞDE'DE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE: 4 GÖZALTI

Niğde'de uyuşturucu ile mücadele: 4 gözaltı - Resim : 1

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