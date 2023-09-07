Niğde'de uyuşturucu ile mücadele: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde, araç ve evlerinde yapılan aramalarda ise; 45,8 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu madde kullanımı için aparat, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

NİĞDE'DE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE: 4 GÖZALTI