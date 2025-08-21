O belediye personeline 90 bin lira promosyon ödeyecek! İşte detaylar

Çorum Belediyesi ile Halkbank arasında yapılan görüşmeler sonucunda belediye personeli için promosyon anlaşması sağlandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ı ziyaret ederek banka promosyonu konusundaki anlaşmayı duyurdu.

Aşgın, Çorum Belediyesine verilen en yüksek banka promosyonu teklifinin 80 bin 500 lira olduğunu, yapılan görüşmeler sonrası bu rakamı 90 bin liraya çıkardıklarını belirtti.

Promosyonun 83 bin lirası nakit, 7 bin lirası alışveriş puanı olarak ödeneceği açıklandı. Ödemeler, eylül maaşının ardından çalışanların banka hesaplarına yatırılacak.

Toplamda 2 bin 393 personele promosyon ödenecek. Çorum Belediyesi bünyesindeki memur, kadrolu işçi, belediye şirketleri personeli ve Çevre Belediyeler Birliği çalışanlarını kapsayan anlaşma ile toplam ödeme tutarı 215 milyon 370 bin lira olacak.