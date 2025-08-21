O belediye personeline 90 bin lira promosyon ödeyecek! İşte detaylar

Çorum Belediyesi ile Halkbank arasında yapılan anlaşmayla 2 bin 393 belediye çalışanına 83 bin lirası nakit, 7 bin lirası alışveriş puanı olmak üzere toplam 90 bin lira banka promosyonu ödenecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
O belediye personeline 90 bin lira promosyon ödeyecek! İşte detaylar
Yayınlanma:

Çorum Belediyesi ile Halkbank arasında yapılan görüşmeler sonucunda belediye personeli için promosyon anlaşması sağlandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ı ziyaret ederek banka promosyonu konusundaki anlaşmayı duyurdu.

Aşgın, Çorum Belediyesine verilen en yüksek banka promosyonu teklifinin 80 bin 500 lira olduğunu, yapılan görüşmeler sonrası bu rakamı 90 bin liraya çıkardıklarını belirtti.

Promosyonun 83 bin lirası nakit, 7 bin lirası alışveriş puanı olarak ödeneceği açıklandı. Ödemeler, eylül maaşının ardından çalışanların banka hesaplarına yatırılacak.

Toplamda 2 bin 393 personele promosyon ödenecek. Çorum Belediyesi bünyesindeki memur, kadrolu işçi, belediye şirketleri personeli ve Çevre Belediyeler Birliği çalışanlarını kapsayan anlaşma ile toplam ödeme tutarı 215 milyon 370 bin lira olacak.

Depremde 115 kişi hayatını kaybetmişti: Sitede tadilat yapan 7 kişiye daha dava açıldıDepremde 115 kişi hayatını kaybetmişti: Sitede tadilat yapan 7 kişiye daha dava açıldıGündem
Askeri jet kalkıştan dakikalar sonra alev topuna döndü!Askeri jet kalkıştan dakikalar sonra alev topuna döndü!Dünya
İsrail'in E1 Projesi onayına tepki! Büyükelçi bakanlığa çağrıldıİsrail'in E1 Projesi onayına tepki! Büyükelçi bakanlığa çağrıldıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

çorum belediyesi promosyon
Günün Manşetleri
Hamas kabul etse bile Gazze’yi işgal edeceklerini açıkladı
AK Parti’den Özel’e sert tepki
Bakan Yumaklı fındık hasadında!
MEB ve Türk Telekom'dan öğretmenlere özel tarife geliyor
İran Donanması dev tatbikata başladı
Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyor
Mühendisler iş bırakacak!
Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı
CHP’den AK Parti’ye geçişin perde arkası
MSB’den kritik açıklamalar!
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! 250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı!
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 22 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 22 Ağustos elektrik kesintileri