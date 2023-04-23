O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den "çığ düşebilir" uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı uyarıda Doğu Karadeniz'in iç kısımları ve Doğu Anadolu bölgesi için çığ düşme tehlikesi olduğunu bildirdi. Meteoroloji, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı uyarıda çığ tehlikesine dikkat çekti. Doğu Karadeniz'in iç kısımları ve Doğu Anadolu bölgesinde çığ tehlikesi olduğunu belirten Meteoroloji, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.