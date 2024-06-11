O ilde kene kabusu başladı!

Son zamanlarda edinilen bilgilere göre, şehirde geçtiğimiz hafta içinde kenelerin ısırığı sonucu rahatsızlanan üç birey, Tokat Devlet Hastanesi'nde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'ne müracaat etti.

O ilde kene kabusu başladı!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan bu hastaların hastanede gördükleri tedaviler sonucunda sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi.

Yılbaşından bu yana, yani 1 Ocak'tan 11 Haziran'a kadar, kene ısırması sebebiyle 400 kişi Tokat Devlet Hastanesi'nin Enfeksiyon Hastalıkları ve acil servis bölümlerine başvuruda bulundu.

Bu bireylerden 30'u enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi altına alınırken, üç kişinin ise daha ileri tedavi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği bilgisi alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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