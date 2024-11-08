O ilde sadece 2 aylık su kaldı!

Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı’nda, İSU’nun verilerine göre mevcut su miktarı 10 milyon 7 bin metreküp seviyesine indi. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, yağışların azlığı nedeniyle önemli bir düşüş yaşanırken, geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 35’ti. Sapanca Gölü’nden yapılan su takviyelerine rağmen su seviyesindeki gerileme devam ediyor.

Öte yandan, Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan bir diğer baraj olan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı’nda ise yüzde 52 doluluk oranı ile 11 milyon 960 bin metreküp su kaldığı kaydedildi. İSU Genel Müdürü Sağlık, “Mevsim normallerine göre baraj seviyesinin bu düşüşü normal. Yuvacık Barajı’nda 10 milyon metreküp civarında faydalı hacim su mevcut ve ayda ortalama 4 milyon ton su kullanılıyor. Kasım ve aralık aylarında yağış olmaması durumunda da büyük bir sorun beklemiyoruz, yağışlarla birlikte baraj seviyesinin artmasını umuyoruz” dedi.

"YERALTI KUYULARI DEVREYE ALINDI"

Tedbirler hakkında da bilgi veren Sağlık, “Yeraltı kuyularımızı devreye aldık ve günlük 75-80 bin ton yer altı suyu kullanıyoruz. Ayrıca Sapanca Gölü’nden de günlük 180 bin ton civarında su sağlıyoruz. Bugüne kadar Sapanca’dan yaklaşık 27 milyon ton su çekildi. Mevcut durumda, 2 aylık ihtiyacı karşılayacak kadar suyumuz bulunuyor” diye konuştu.