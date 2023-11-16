O İldeki Üniversite Öğrencilerinden Su Parası Alınmayacak! Belediyeden Öğrencileri Sevindiren Karar

Balıkesir'de üniversite öğrencilerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Şehirde, Balıkesir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (BASKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, önemli bir kararın altına imza atıldı.

Balıkesir'de daha önce alınan karar gereği öğrenciler bugüne kadar kullandıkları suyun yüzde 50’sini ödüyorlardı. Gerçekleştirilen toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz’ın teklifi ile alınan karar doğrultusunda eğitim yılı boyunca üniversite öğrencileri suyu bedava kullanacak.

Balıkesirli vatandaşlar için suya yüzde 15 indirim yaptıklarını açıklayan Yılmaz, sosyal yardımlaşmadan destek alan vatandaşların, engelli, gazi ve şehit ailelerinin su borçlarını da kapattıklarını ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak depremzedelerin 1. kademe su faturalarını 31 Aralık 2024’e kadar ödemeye devam edeceklerini belirtti.