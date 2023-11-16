Pamukkale'yi Andıran Göksu Travertenleri

Pamukkale'yi andıran Giresun'un Dereli ilçesindeki Göksu travertenleri turistlerin uğrak yerleri arasına giriyor



Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan ve hazirandan itibaren turkuaz rengi alan Mavigöl, yerli ve yabancı turistlerce geziliyor.



Mineralli suyun aktığı beyaz taşlar ve turkuaz renkli göletlerden oluşan, Pamukkale'ye benzerliğiyle dikkati çeken Göksu travertenleri yoğun ziyaretçi alıyor.



Son yıllarda yapılan tanıtımlarla bilinirliği artan bölgenin esnafı da kazanç sağlıyor.



Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, yapılan yatırım çalışmalarının bölge bilinirliğini artırdığını söyledi.