O işletmelere ceza yağdı! Toplam 3 milyon lira ceza kesildi

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, yaklaşık 3 haftadır Çorlu ilçesinde devam eden kokunun kaynağını tespit amacıyla yaptığı denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen firmalara 3 milyon lira ceza uyguladı, bazı firmalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada 11 Ağustos gece saatlerinde ilçede başlayan yoğun koku ve hava kirliliği şikayetine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

DENETİMLER HIZ KESMİYOR

Denetimlerin mesai içi ve mesai dışı sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: