O şehirde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik açıklamasında, bu tür gazların sağlık sorunları olan kişiler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve eğitim almamış kişiler tarafından kullanıldığında güvenlik riski oluşturabileceği belirtildi. Peki, Türkiye’de biber gazı kullanımı yasal mı?

Son dönemde halk arasında yaygınlaşan biber gazı, Eskişehir genelinde yasaklandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıkladığı yeni düzenlemeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı dışındaki kişi ve kuruluşların biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklandı. Ayrıca, bu kişi ve kurumlara biber gazı satışı da yapılamayacak. Valilik, yasağa uymayanların 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında cezalandırılacağını duyurdu. Türkiye genelinde ise biber gazına yönelik herhangi bir yasak bulunmuyor.

Biber gazı bulundurma ve taşıma yasaklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: