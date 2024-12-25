O şehrimizde kurtlar yerleşim yerine indi

Zara ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Katıkcılar mevkiinde ağıl çevresine inen kurt sürüleri, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sürü halinde dolaşan ve birbirleriyle oyun oynayan kurtlar yer aldı. O saatte bölgede kimsenin bulunmaması, olası bir kurt saldırısını engelledi.

Kurtların gruplar halinde gezdiğini belirten besici Erhan Güler, şu açıklamalarda bulundu: “Kurtların görüldüğü yer, Zara ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede. Burada ağılımız ve hayvanlarımız var. Güvenlik amaçlı kamera taktırdık. Kurtlar her akşam saat 18-19 arasında geçiyorlar. İlçenin çöplüğüne gidip karınlarını orada doyuruyorlar. Çöplük, adeta bir açık büfe gibi, her zaman yiyecek bulabiliyorlar. Gruplar halinde, bazen 30-35 kurt oluyorlar. Bazen 6’lı, bazen 8’li gruplar halinde dolaşıyorlar. Altılı gruptan birinde, ön sol ayağı sakat bir kurt var. Muhtemelen bir av sırasında vurulmuş, hala iyileşememiş ve grupta geziyor. Diğerleri onu koruyorlar.”