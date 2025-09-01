OGM Müdürü Karacabey son durumu anlattı: Denizli’de orman yangını 6 gündür sürüyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının çıktığı sırada hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının ise yüzde 20 olduğunu belirtti. Karacabey, “Genel bir kural vardır, orman yangınlarıyla mücadelede 30 rakımı kritik bir sayıdır. Eğer sıcaklık 30 derecenin üzerinde, nem yüzde 30’un altında, rüzgar da 30 kilometrenin üzerinde olursa o yangınla mücadele etmek zordur” dedi.

Yangının sarp, engebeli ve kayalık arazide çıktığını vurgulayan Karacabey, iş makineleri ve arazözlerin bölgeye ulaşmasında zorluklar yaşandığını söyledi.

SAHADA 2 BİN 120 PERSONEL, 566 ARAÇ

Karacabey, sahadaki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Şu an itibariyle sahada bulunan 1 uçak, 25 helikopter, 151 arazöz, 12 iş makinası, 85 ilk müdahale aracı, 878 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda 566 araç ve 2 bin 120 personel ise yangını kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor.”

Valilik tarafından açıklanan tedbir kapsamında, Bölmekaya ve Bostanyeri köylerinin tahliye edildiğini hatırlatan Karacabey, can kaybı olmadığını ancak hayvan kayıpları ve bazı evlerin müştemilatlarında hasar oluştuğunu belirtti. Zarar tespit çalışmalarının AFAD tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

“2025’TE 5 BİN 788 YANGINLA MÜCADELE ETTİK”

Orman Genel Müdürü Karacabey, Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin de bilgi verdi:

“Bartın ve Karabük’te devam eden yangınlarla mücadele ediyoruz. Bartın’daki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Karabük’teki yangının da enerjisini düşürdük. Bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü olarak 2 bin 476 orman yangınını ve 3 bin 312 orman dışı alan yangını olmak üzere toplamda 5 bin 788 yangınla mücadele ettik.”

Yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Karacabey, vatandaşlara şu çağrıda bulundu: “Bütün bu yangınların sebebi yüzde 96 insan kaynaklı. Geriye kalan yüzde 4’lük kısmı ise sadece yıldırım kaynaklı yangın. Lütfen açık alanda sebebiyet ne olursa olsun ateş yakmayın.”

Yangının batı cephesinde ilerlemenin durdurulduğunu belirten Karacabey, “Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyor. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangın başka cephelere de ilerlemeye çalışıyor. Dün gece boyunca kara araçlarımızla çalıştık, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarımız da görevine başladı. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karacabey, belediyeler ve kamu kurumlarının yoğun destek verdiğini, özellikle Valilik koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü belirterek sözlerini tamamladı.