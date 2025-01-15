Okul müdürünün Heimlich manevrası, öğrenciyi hayata döndürdü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Cennetayağı Mahallesi’ndeki Fatma-Sevim Kıyakoğlu Anaokulu’nda, bir öğrencinin nefes borusuna şeker kaçması sonucu yaşanan panik, okul müdürünün soğukkanlı müdahalesiyle son buldu. Olay, okul çıkışı sırasında bir öğrencinin annesinin verdiği şekerin boğazına kaçmasıyla meydana geldi.

Okuldan ayrılan diğer öğrencilerle birlikte okuldan çıkan küçük çocuğun annesi, çocuğunun nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Velilerin durumu fark edip müdahale etmeye çalıştığı sırada okul müdürü Altan Demirel, yardıma koşarak önemli bir müdahale gerçekleştirdi. Demirel, daha önce aldığı ilk yardım eğitimine dayanarak, Heimlich manevrasını uygulayarak çocuğun nefes almasını sağladı.

Okul müdürü Altan Demirel, o anları anlatırken; “ Anne oldukça zor durumdaydı, çocuğun sırtına vurmaya çalışıyordu. 'Heimlich manevrası' dediğimiz daha önce ilk yardım eğitimlerinde gördüğümüz manevrayla çocuğun boğazındaki oldukça büyük şekeri çıkardım. Benim açımdan da enteresan bir olaydı. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Çocuğu kurtardığımız için çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.