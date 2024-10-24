Okul önlerinde çocuklara uyuşturucu içerikli şeker iddiası

Emniyet’in zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmiyor. Ancak şebekeler yeni yollar denemeye devam ediyor. Hedeflerinde bu kez, geleceğimiz küçük çocuklarımız var. Çetelerin, okul önlerinde içinde uyuşturucu madde bulunduğu öne sürülen şekerleri bedava dağıttığı iddiası gündeme geldi.

Emniyet güçlerinin çocuklara kurulan tuzağı tespit edip, okullara uyarı mesajı gönderdiği öğrenildi. Denetimlerin daha da sıkılaştırıldığı ve okul önlerinde hiçbir satıcıya izin verilmediği belirtildi. Okul yöneticilerinin de bu mesajı velilerle paylaştığı kaydedildi.

- Okul önlerinde kafelerde, tanımadığımız bilmediğimiz hiçbir şekeri, kimyasalı ya da sentetik maddeyi asla çocuklara tavsiye etmiyoruz.

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, anne ve babaların çocuklarını tanımadıkları kimseden bir şey almaması konusunda bilinçlendirmesi gerektiğini söyledi.

- Bağımlılıkla mücadelede en büyük görev ebeveynlere düşüyor. Okulda mahallede ya da dershanelerde tanımadıkları, bilmedikleri kişilerin elinden herhangi bir kimyasal madde, şeker ya da buna benzer ürünleri almamaları yönünde ailelerin uyarısı lazım.

Altun, uyuşturucuyla etkin mücadele için önemli bir uyarı daha yaptı.