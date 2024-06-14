Olası İstanbul depreminin tatbikatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri beklenen İstanbul depreminin tatbikatını yaptı. "İnsani Yardım Tatbikatı"nda İstanbul'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu oynandı.

Olası İstanbul depreminin tatbikatı yapıldı
Editör: Haber Merkezi
Son Güncelleme:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası büyük İstanbul depreminin tatbikatını yaptı.

Afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarını ve faaliyetlerini, kamu kurum kuruluşlarıyla koordineli şekilde icra edebilmesi amacıyla düzenlenen tatbikat başarıyla tamamlandı.

Senaryo gereği, İstanbul'da çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldığı, buna bağlı olarak enkaz altında çok sayıda ölü ve yaralının bildirildiği 7,1 büyüklüğündeki deprem canlandırıldı.

Tatbikatın ardından açıklama yapan İnsani Yardım Tugay Komutanı Piyade Albay Hikmet Erdoğdu, komutanlığın her türlü doğal afet sonrası talep edildiğinde bölgeye gönderilecek TSK'nın ilk unsuru olduğunu söyledi:

- Yaşanan büyük felaketten alınan dersler kapsamında devletimizin tüm kurumları gibi bakanlığımız koordinatörlüğünde afet ve acil durumlara yönelik aldığımız tedbirleri gözden geçirdik. Alınacak ilave tedbirleri belirledik ve bu yönde çalışmalarımıza başladık.

 Erdoğdu, 6 Şubat depremlerinde tüm unsurlarıyla birlikte afet bölgesinde görev yapıldığını vurguladı. Bu kapsamda Mehmetçik Afet Destek Üssü Projesi'nin başlatıldığı, içinde tüm yaşam ünitelerinin bulunduğu örnek bir Mehmetçik Afet Destek Üssü'nün Tekirdağ'da kurulduğunun bilgisi de verildi.

Renkli Devrimler Çalıştayı düzenlendiRenkli Devrimler Çalıştayı düzenlendiGündem
# istanbul depremi # tatbikat
Çok Okunanlar
Altın yorumcusu İslam Memiş uyardı: "Altın bayramdan sonra bu fiyat olacak..."
Altın yorumcusu İslam Memiş uyardı: "Altın bayramdan sonra bu fiyat olacak..."
Borcu olanlar dikkat: İhtiyaç kredisi kullanacaklara güzel haber
Borcu olanlar dikkat: İhtiyaç kredisi kullanacaklara güzel haber
Cuma gününe dikkat! 14 Haziran 2024'te Türkiye'de kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor
Cuma gününe dikkat! 14 Haziran 2024'te Türkiye'de kuvvetli yağış ve sert rüzgar bekleniyor
Bulgaristan’da oluşan -69 derecelik bulut Türkiye’ye geliyor! O şehirleri etkileyecek
Bulgaristan’da oluşan -69 derecelik bulut Türkiye’ye geliyor! O şehirleri etkileyecek
Dilan Polat davasında şok tahliye
Dilan Polat davasında şok tahliye
Öne Çıkanlar Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye ittifak çağrısı! Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye ittifak çağrısı! Eski HDP ilçe başkanına terör örgütüne para topladığı iddiasıyla tutuklama Eski HDP ilçe başkanına terör örgütüne para topladığı iddiasıyla tutuklama