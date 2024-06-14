Olası İstanbul depreminin tatbikatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası büyük İstanbul depreminin tatbikatını yaptı.



Afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarını ve faaliyetlerini, kamu kurum kuruluşlarıyla koordineli şekilde icra edebilmesi amacıyla düzenlenen tatbikat başarıyla tamamlandı.



Senaryo gereği, İstanbul'da çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldığı, buna bağlı olarak enkaz altında çok sayıda ölü ve yaralının bildirildiği 7,1 büyüklüğündeki deprem canlandırıldı.



Tatbikatın ardından açıklama yapan İnsani Yardım Tugay Komutanı Piyade Albay Hikmet Erdoğdu, komutanlığın her türlü doğal afet sonrası talep edildiğinde bölgeye gönderilecek TSK'nın ilk unsuru olduğunu söyledi:





- Yaşanan büyük felaketten alınan dersler kapsamında devletimizin tüm kurumları gibi bakanlığımız koordinatörlüğünde afet ve acil durumlara yönelik aldığımız tedbirleri gözden geçirdik. Alınacak ilave tedbirleri belirledik ve bu yönde çalışmalarımıza başladık.

Erdoğdu, 6 Şubat depremlerinde tüm unsurlarıyla birlikte afet bölgesinde görev yapıldığını vurguladı. Bu kapsamda Mehmetçik Afet Destek Üssü Projesi'nin başlatıldığı, içinde tüm yaşam ünitelerinin bulunduğu örnek bir Mehmetçik Afet Destek Üssü'nün Tekirdağ'da kurulduğunun bilgisi de verildi.