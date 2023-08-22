Önce park halindeki araca sonra yayaya çarptı: 1 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan araç önce park halindeki araca, sonra ise yayaya çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Önce park halindeki araca sonra yayaya çarptı: 1 yaralı
Önce park halindeki araca sonra yayaya çarptı: 1 yaralı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Kaza, 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yenibahar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan S.A. idaresindeki 44 ABR 900 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir araca çaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan M.E.’ye (32) çarptı. Kazada yaya M.E. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da İki aracı kundaklayan zanlı yakalandıHatay'da İki aracı kundaklayan zanlı yakalandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # kontrolden çıkan araç # yayaya çarpma # malatya
Çok Okunanlar
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
Karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma tekniği! Eve asla yaklaşamıyorlar
Karıncaları ve hamamböceklerini uzaklaştırma tekniği! Eve asla yaklaşamıyorlar
Öne Çıkanlar Emekliye Ara Zam Gelecek mi? Emekliye Ara Zam Gelecek mi? İzmir'de yangın! İzmir'de yangın!