Opera İkizleri Dolmabahçe'de Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı!

Atatürk’ün sevdiği üç eseri seslendiren ikizler, “Cumhuriyet Bayramı’nda burada, halkın içinde olmak ve onlara şarkı söyleyebilmek çok keyifliydi,” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla özel bir performans sergileyen Sinem ve Didem Balık, Cumhuriyet dönemi kıyafetleriyle dikkat çekti. Tarihi dönem arabaları eşliğinde sahne alan sanatçılara, orada bulunan vatandaşlar ve turistler de zaman zaman eşlik etti.

Sahnenin ardından açıklama yapan Sinem Balık ve Didem Balık, "Bizim için önemli olan burada modern zamanda o zamanın ruhunu insanlara yaşatabilmekti. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir sanatçı olarak, bir Türk insanı olarak çok gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nda burada, halkın içinde olmak ve onlara şarkı söyleyebilmek çok keyifliydi. Türkiye'nin şu anda birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı var.

Buna çok inanan insanlarız, bizim halkımız arasında bir ayrım yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kadınları olarak hep birlikte el ele olacağız. Sanatçılar olarak hep birlikte olduğumuzu anlatmak da boynumuzun borcudur. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa diyoruz" ifadelerini kullandılar.