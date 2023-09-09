Valilik açıkladı! Ordu'da denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği, dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilik açıkladı! Ordu'da denize girmek yasaklandı
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Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uyarısı doğrultusunda rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar ve sahillerdeki rip akıntısı nedeniyle denize girmenin 1 gün yasaklandığı duyuruldu:

- Yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 9 Eylül 2023 Cumartesi günü 1 gün süreyle yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur
O ilde denize girmek yasaklandıO ilde denize girmek yasaklandıYurt
O ilde denize girmek yasaklandı! Dalga ve rip akıntısı etkili oluyorO ilde denize girmek yasaklandı! Dalga ve rip akıntısı etkili oluyorYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ordu # ordu # Deniz
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