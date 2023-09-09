Valilik açıkladı! Ordu'da denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uyarısı doğrultusunda rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar ve sahillerdeki rip akıntısı nedeniyle denize girmenin 1 gün yasaklandığı duyuruldu:

- Yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 9 Eylül 2023 Cumartesi günü 1 gün süreyle yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur