Ordu’da Tarihi Eserler Gün Yüzüne Çıkarılıyor

Ordu Kurul Kalesi'nde, 2010'da başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor.

Kazılarda bugüne dek, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli ile yaklaşık 4 bin parça tarihi eser çıkarıldı. Kazılarda bölgenin antik dönemi gün yüzüne çıkarılıyor.

14. yılına yaklaşan kazılara, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlık ediyor. Çalışmalar, 10'u arkeolog olmak üzere 35 kişilik ekiple sürdürülüyor.



Öte yandan Kurul Kalesi'nde bulunan 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykelinin İstanbul'da konservasyonun tamamlandığı, heykelin Ordu'ya götürülerek sergilenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.